Wereldsterren naar Rotterdam in boordevol cultureel weekend

Liefhebbers van cultuur en uitgaan kunnen de komende dagen in onze regio hun lol niet op. Rotterdam en omstreken staan in het teken van veel bijzondere evenementen.

Ahoy krijgt een paar wereldsterren op bezoek tijdens Night of the Proms, Dordrecht staat in het teken van een feest voor het goede doel en de Dordtse zangeres Marjoleijn Meijers viert haar veertigste jaar in het vak met een speciale show in Rotterdam.

n het Rotterdamse poppodium Baroeg speelt de Britse band Napalm Death, icoon voor liefhebbers van snoeiharde gitaarmuziek.

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom duiken de diepte in en vertellen je er alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.