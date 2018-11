Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schilder valt van steiger in Dordrecht ambulance (archieffoto)

In Dordrecht is donderdagochtend een schilder gewond geraakt, toen de steiger waarop hij stond instortte. Het ongeluk gebeurde op de Lange Breestraat in het centrum.

Het slachtoffer is niet bij kennis, zegt de politie. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de steiger instortte moet nog onderzocht worden. De stellage is inmiddels wel gestabiliseerd.