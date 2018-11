Deel dit artikel:













Marktkoopman viert jubileum op Leerdamse markt

Het is donderdagochtend driedubbel feest op de markt in Leerdam. Marktkoopman Leen van Weenen zit donderdag zeventig jaar in het vak en staat precies dertig jaar op de Leerdamse weekmarkt. Ook is hij deze maand zestig jaar getrouwd.

Zijn groente- en fruitkraam is donderdagochtend versierd met ballonnen en slingers. De 82-jarige Leen is geliefd. "Een hele aardige man", zeggen andere marktlui over de Gorinchemmer. "Hij weet álles van de markt." Niet gek, want Leen begon op zijn twaalfde al met de verkoop van groente en fruit. "Toen ging ik na schooltijd met de bakfiets langs de huizen", legt hij uit. Later verruilde hij de fiets voor de marktkraam. Van stoppen wil Leen nog niet weten. "Ik ga door tot ik niet meer kan. En voorlopig kan ik nog wel", zegt hij. "Ik heb een nieuwe knie, maar die gaat nog wel even mee." De hele ochtend is het feest bij de kraam van Leen. Voor de gelegenheid heeft hij - hoe toepasselijk - speciale aanbiedingen voor 70 cent.