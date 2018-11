Creatievelingen maken modern fotoboek van bijbel

Een eigentijdse versie van de bijbel, dat is het boek 'JC - Uitspraken van Jezus Christus in beeld'. Jan-Willem Bosman, Peter van Dijk en Marco Boers vonden lappen tekst in de tijd van Facebook en Instagram niet meer kunnen.

"Hele dikke boeken leest bijna niemand meer", zeggen de mannen. "Maar deze oude teksten willen we wel binnen laten komen."

Met dat doel voor ogen gingen ze aan de slag, want hoe laat je die teksten tegenwoordig nog binnenkomen? "We dachten: in de tijd van Facebook en Instagram is het goed om datgene waar mensen over lezen te combineren met waar ze dagelijks mee bezig zijn: beeld."

Uitspraken versturen

Om die reden verzamelden de samenstellers 150 uitspraken van Jezus Christus​. De uitspraken verstuurden ze naar verschillende mensen, waaronder ook politici. Ze vroegen de proefkonijnen welk beeld de uitspraak opriep.

Aan de hand van deze omschrijving zochten Bosman, van Dijk en Boers foto's. Soms kwamen ze uit bij stockfoto's op internet. Dit zijn gratis afbeeldingen van over de hele wereld. Soms lukte dit ook niet. "Als de foto's niet te vinden waren zoals wij ze wilden, dan stuurden we fotografen op pad."

Aan het boek is dus door veel verschillende mensen gewerkt. Het resultaat maakt de mannen ontzettend trots. "Als je vraagt voor wie het boek bedoeld is, dan is dat eigenlijk voor onszelf! Zoiets is toch gewoon heel erg leuk om te maken."

Het fotoboek is zo modern, dat je de foto's met een app op je telefoon ook kunt scannen. Dan zie je in de app waarom deze foto aan de desbetreffende uitspraak is gekoppeld.

Donderdag om 10:00 uur is het eerste boek uitgereikt aan politicus Gert-Jan Segers in de oude watertoren van Rotterdam. Daar houden de samenstellers een expositie.