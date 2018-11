Deel dit artikel:













Metrostation Stadhuis vanaf maandag weer open Het metrostation is sinds 23 oktober gesloten.

Reizigers in Rotterdam kunnen vanaf maandag weer in- en uitstappen bij metrostation Stadhuis. Dat meldt de RET. Het metrostation was sinds 23 oktober afgesloten, nadat er asbest werd aangetroffen.

Door de afsluiting reden metro's op lijn D en E vanaf dat moment niet tussen Beurs en Rotterdam Centraal, omdat de asbest moest worden weggehaald. Anderhalve week later waren de asbestsporen van het spoor en de perrons afgehaald. Sindsdien reden de metro's tussen Beurs en Rotterdam Centraal wel weer stapvoets langs het station, maar werd hier niet gestopt.

Lees ook: Metroritten maandag hervat, asbest deels weg Een gespecialiseerd asbestteam heeft 24 uur per dag gewerkt om station Stadhuis schoon te maken. "Het reinigingsteam heeft de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt, net zoals alle collega’s die hierbij betrokken zijn geweest", zegt RET-directeur Maurice Unck. "Wij zijn blij dat onze reizigers weer op Stadhuis kunnen in- en uitstappen en bedanken hen nogmaals voor hun geduld en begrip." Op twee plaatsen in het station zit nog wel asbest. Dat asbest zit vast en vormt volgens de RET geen gezondheidsrisico. Het wordt de komende weken wel uit voorzorg verwijderd. Dat gebeurt grotendeels in de nacht. De RET is bezig met een evaluatie van de vondst van de asbest. Ook wordt bekeken welke stappen verder ondernomen moeten worden. De verwachting is dat dat voor de kerst is afgerond.

