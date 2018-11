Deel dit artikel:













Slachtoffer steekpartij Slinge is 15-jarige Rotterdammer Foto: MediaTV

De persoon die woensdagavond gewond raakte aan zijn arm en borst bij een steekpartij in Rotterdam-Zuid, is een 15-jarige Rotterdammer. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De steekpartij vond plaats rond 21:00 uur, tussen een bank en een snackbar op de Slinge. Een bewoner ving het slachtoffer in eerste instantie op. De jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hierna mocht hij weer naar huis. De politie is nog op zoek naar de dader en roept getuigen op zich te melden.

