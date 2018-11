Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man met bivakmuts overvalt kringloopwinkel in Hendrik-Ido-Ambacht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een kringloopwinkel in Hendrik-Ido-Ambacht is donderdagochtend overvallen. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

Even na 11:00 uur stapte de overvaller met bivakmuts de winkel aan het Brederodehof binnen. Daarna is hij bij een ander ingestapt in een paarse auto, meldt de politie. Op Burgernet wordt de hulp ingeroepen om de verdachte op te sporen. Of er iets is buitgemaakt, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.