Rotterdams wijktheater maakt voorstelling over asielzoekerscentrum Beverwaard

"We hebben het over mensen, niet over vluchtelingen"

Het Rotterdams Wijktheater werkt aan een productie over het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard. Het stuk is een reactie op alle commotie rond het centrum aan de Edo Bergsmaweg. Bewoners van het azc doen zelf ook mee aan de voorstelling, die in december in première gaat.

"Wij kiezen ervoor het te hebben over mensen, niet over vluchtelingen", laat het theater weten. "Mensen die zich zorgen maken om hun oude ouders, die illegaal in een ander Europees land verblijven en ziek zijn. Mensen die horen dat hun thuisland een veilige plek zou zijn, maar daar geen vertrouwen meer in hebben. Mensen die verre en gevaarlijke reizen hebben ondernomen om hier te zijn. Met hen én met mensen die in Nederland geboren zijn, maken wij een nieuwe productie."

In het theaterstuk Toen / Wij / Nu / Zijn worden verhalen van mensen van over de hele wereld verteld. "Het is een voorstelling over herinneringen en toekomstdromen. Over aankomen in Rotterdam na een reis van twee of 12 duizend kilometer, over ieders individuele reis, over ons."

Protesten

De komst van het azc in de Beverwaard leidde een paar jaar geleden tot felle protesten. Een deel van de omwonenden zag de komst van maximaal zeshonderd vluchtelingen niet zitten. De informatiebijeenkomst waarop burgemeester Aboutaleb de plannen toelichtte, verliep in een grimmige sfeer.

Sinds de opening van het azc in 2016 was er nauwelijks reuring op en om het azc. De laatste maanden zijn er meer ruzies en geweldsincidenten. Dat komt volgens de gemeente Rotterdam doordat het aantal bewoners is gestegen en veranderd. In plaats van zogeheten statushouders, wonen er nu veel meer migranten uit veilige landen als Marokko en Tunesië.

Dit soort migranten zijn tijdelijk niet meer welkom in de Beverwaard, besloot burgemeester Aboutaleb vorige maand. "Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben", zei hij. "Voor hen is Rotterdam een veilige plek. Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats."