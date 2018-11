FIOD neemt luxe auto's van vermeende btw-fraudeurs in beslag

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft huizen en panden doorzocht in de buurt van Amsterdam en Rotterdam is een btw-fraudezaak. Er zijn vier mannen opgepakt. Ze zijn tussen de 30 en 34 jaar.

De mannen worden verdacht van gesjoemel met de export van metaal. De invallen zijn het gevolg van een eerder strafrechtelijk onderzoek naar drie groothandelsbedrijven in metaal.

De politie nam zes luxe auto's in beslag: een Bentley, Range Rover, Ferrari, Porsche, BMW en Mercedes. Ook werden een motor, dure merkkleding, waardevolle schilderijen en tien horloges (Rolex, Patek Philippe en Cartier) en 70 duizend euro contant geld in beslag genomen.



De betrokken bedrijven leveren metaal aan buitenlandse ondernemingen. Bij deze doorverkoop moet btw afgedragen worden, maar dat gebeurde volgens de FIOD niet. Op die manier zou de fiscus voor 23 miljoen euro zijn opgelicht.

De verdachten hebben mogelijk ook te maken met de diefstal van een partij kobalt uit de Rotterdamse haven. De Zeehavenpolitie doorzocht ook een bedrijfspand en twee huizen in dit onderzoek. Kobalt is een zeldzame grondstof die gebruikt wordt voor batterijen in elektrische auto's en tablets.