Vijftig handhavers in Rotterdam-Zuid krijgen bodycam

Vijftig handhavers in Rotterdam-Zuid krijgen een bodycam. Daar kunnen ze bedreigende situaties mee filmen. Na een halfjaar gaan ook handhavers in andere delen van de stad de camera's testen.

Na een jaar bekijkt de gemeente of alle Rotterdamse handhavers een bodycam moeten krijgen. "Als dit goed werkt dan vind is het zeker mijn bedoeling om iedereen met zo'n camera uit te rusten", zegt wethouder Wijbenga van handhaving.

Volgens handhavers Ramazan Kiric en Joris den Hartog is de bodycam niet alleen handig bij het vervolgen van verdachten, maar werkt het ook preventief. "Bij situaties waarin het kan escaleren zorgt het feit dat mensen gefilmd worden er mogelijk voor dat mensen zich terughoudender of normaler gaan gedragen."

"Als mensen zich dan alsnog misdragen is het bewijs klip en klaar", zegt Wijbenga. Aan de privacy van de gefilmden is ook gedacht. "Alleen als de handhaver de camera activeert wordt er gefilmd. Die beelden zijn alleen zichtbaar voor een door het Openbaar Ministerie geautoriseerd persoon." Ook worden de niet-gebruikte beelden na 28 dagen gewist.

Amsterdam

Ook de gemeente Amsterdam wilde handhavers met een bodycam uitrusten, alleen blijkt daar geen geld voor in de begroting. "Dat is een politieke keuze. Ik ben blij dat ik in een stad werk waar er wel geld voor wordt vrijgemaakt", zegt Wijbenga.