30-jarige man loopt steekwond op bij mishandeling op Oude Binnenweg in Rotterdam

Twee Rotterdammers van negentien en dertig jaar oud zijn zaterdag 3 november gewond geraakt bij een ernstige mishandeling op de Oude Binnenweg. Dat meldt de politie donderdag.

De slachtoffers reisden met de metro van het Zuidplein naar Beurs. In de metro zat een blanke man. Hij droeg een opvallend goudkleurig horloge van het merk Rolex.

De man bood zijn horloge te koop aan, maar volgens de slachtoffers was het accessoire nep. Ze hadden dan ook geen interesse. Bij Beurs stapten zowel de twee mannen als de horlogeverkoper uit.

Tweede man

De slachtoffers zagen dat de man iemand belde en voelden zich daar niet prettig bij. De mannen liepen door, maar werden in de buurt van de Lijnbaan weer aangesproken door de blanke man.

Hij was inmiddels in gezelschap van een andere man. Die had een Arabisch uiterlijk. Deze twee vroegen een vuurtje aan de Rotterdammers en kregen dat ook.

De slachtoffers liepen door naar het Binnenwegplein, maar de blanke en Arabisch uitziende man lieten hen niet met rust. Op de hoek van de Oude Binnenweg vielen de twee de slachtoffers aan.

Omstanders

Ze sloegen het 19-jarige slachtoffer in elkaar en vluchtten daarna in de richting van de Doelen. Omstanders hielpen de slachtoffers. Op dat moment bleek dat niet alleen het jonge slachtoffer in elkaar was geslagen, maar dat ook de 30-jarige man een steekwond in zijn borst had. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat de steekpartij op zaterdagavond gebeurde, gaat de politie er vanuit dat veel mensen kunnen getuigen. Wie informatie heeft, wordt verzocht zich te melden.