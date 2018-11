Tegenstanders Zwarte Piet krijgen één demonstratieplek in Dordrecht

Burgemeester Kolff van Dordrecht wil niet dat feestvierende ouders en kinderen bij de intocht van Sinterklaas in de stad vermengd raken met demonstranten. Daarom verbiedt hij demonstraties op meerdere plekken. Er komt één locatie waar Kick Out Zwarte Piet hun stem kan laten horen. Waar dat is, is nog niet bekend.

"We willen wel een locatie aanwijzen die een beetje in de buurt is van de intocht", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het is dus niet zo dat we ze een plekje aanwijzen in de Biebosch"

Sinterklaas arriveert komende zaterdag in Dordrecht in de Kuipershaven ("Als het waterpeil niet te laag is, want er zijn heel veel pakjes aan boord van het schip van Sinterklaas", zegt de woordvoerder verder). Daarna gaat hij via de Kuipershaven naar het Scheffersplein, waar hij wordt toegezongen door de kinderen.

Dordrecht is niet de enige stad die demonstranten wil weghouden bij ouders en kinderen. Woensdag maakte de gemeente Rotterdam ook al bekend dat er twee protestvakken komen bij de intocht.