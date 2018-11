ARCHIEF RIJNMOND 11 nov 2018 - Love me tinder

Afgelopen week heb ik een blik gekregen in een voor mij onbekende wereld. De wereld van dating-app Tinder.

Ik was langs bij een vriend van vroeger, die vriend vertelde over de tijd dat hij vrijgezel was geweest, en over zijn pogingen in die periode om met Tinder weer een leuke vriendin te vinden.

Wat ik hierna ga zeggen, zal voor sommige lezers hopeloos naïef klinken, maar ik schrok een beetje toen ik hoorde dat mensen elkaar op Tinder vooral uitzoeken op basis van een foto.

Ergens wist ik dat misschien wel, maar in het gesprek met die vriend realiseerde ik me de impact ervan pas goed.

Je ziet een foto van iemand en op basis daarvan denk je: o, daar wil ik wel contact mee.

Dat trof mij als ronduit idioot.

Wat zegt een foto nou in hemelsnaam over de mate waarin je iets met iemand gemeen hebt? Wat zegt een foto nou over de mate waarin je het samen leuk zou kunnen hebben?

Het lijkt mij vragen om moeilijkheden.

Maar goed, als eerste selectie hanteren mensen zo’n kiekje.

Ja, èn mensen geven meestal ook een omschrijving van zichzelf, vertelde mijn vriend. Maar ook daar gaat het nog wel eens mis.

Mijn vriend had met meerdere dames afgesproken. Dames die niet helemaal eerlijk waren geweest over hun leeftijd, en eentje bleek een wat vrije interpretatie te hanteren van het woord ‘slank’. Er kon bij haar, nog steeds volgens mijn vriend, best vijftien kilo af.

Hij verbaasde zich ook over de clichés in de omschrijving.

Het wemelde van de dames die graag met een goed glas wijn op de bank zaten.

O, nou, híj zat graag op de bank met een slecht glas wijn.

Waar ik aan toevoegde, met kennis gebaseerd op contactadvertenties die ik wel eens heb gezien: ja, en als iedereen die zegt dat ie zo van lange strandwandelingen houdt, die wandelingen ook écht zou maken, zou het veel drukker zijn op het strand.

Nogal wat mensen zijn geneigd om op de relatiemarkt hun werkelijkheid een beetje te verfraaien, om althans in eerste instantie de kansen te vergroten. Dat leek ons het patroon.

Maar mijn vriend had ook wel iets ernstigers meegemaakt.

Namelijk: vrouwen met een vertekend zelfbeeld. Dames die echt een verwrongen, geïdealiseerd beeld van zichzelf koesteren.

Dat werkt natuurlijk niet. Voor je het weet word jij geacht om mee te werken aan het in stand houden van andermans eigenwaan, van andermans onrealistische kijk op zichzelf.

Mijn vriend heeft naar eigen zeggen eens een uur met een strak gezicht tegenover een vrouw gezeten die zichzelf had aangeprezen met haar gevoel voor humor.

Ja, en hoe omschreef die vriend zichzélf dan?

Als ik me goed herinner beperkte hij zich tot een paar termen die in zijn ogen de lading redelijk dekten.

En ja, dan rijst natuurlijk de vraag: hoe zou ik mezélf omschrijven in de kontekst van zo’n dating-app?

Iets in mij heeft de neiging om te beginnen met anti-reclame.

Om teleurstellingen en onaangename ontdekkingen voor te zijn.

In mijn hoofd klonk al zoiets als: ‘Iets te dikke, licht-autistische muziekverzamelaar van 59 met aanleg voor depressiviteit en vraatzucht zoekt ...’ etcetera.

Maar nee, dat werkt natuurlijk niet.

Het is ook maar een déél van de waarheid.

Hoe zou ik mezelf nou wél kernachtig kunnen neerzetten?

Wat is nou typerend aan mij?

Na de reis terug naar huis, heb ik het ’s avonds in bed aan mijn vrouw gevraagd. Hoe zou zij mij in een paar woorden kunnen typeren?

Het bleef lang stil.

Zo lang dat ik al dacht dat er geen antwoord meer kwam en we geluidloos in slaap zouden sukkelen.

Maar toen klonk het naast mij: ‘Een brede interesse, dat zou ik noemen.’

Mooi. Maar bij ‘breed’ kreeg ik meteen een onbedoelde associatie. En ik kaatste terug: ‘Journalist, 59, breed, ook qua interesse.’

Ik verwacht niet dat ik de omschrijving ooit nodig zal hebben, maar ik bewaar ‘m. En ergens van binnen heb ik nu al zin om de bijbehorende foto van mezelf te maken, ‘s morgens vroeg, meteen na het opstaan, van een hoofd vol vouwen, met ontplofte wenkbrauwen en met een aureool van hoera-haar.

Dat zal ze leren.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Als ik je foto zie – Jos Brink

3. Dubbele boodschap - Mylène d’Anjou

4. Geniet van je leven/Blauwe ogen – ETS Ensemble

6. De zon en de zee – Goslink

CARMINA REVEANA

Gerard Reve draagt gedichten voor. Plus: diezelfde gedichten op muziek gezet door Peter Snoei en gezongen door Margje van der Wal, begeleid door pianiste Lenny Vis

7. Graf te Blauwhuis – Margje van der Wal & Lenny Vis

8. Het is maar net zoals je het bekijkt – Margje van der Wal & Lenny Vis

9. Herkenning – Margje van der Wal & Lenny Vis

10. Geen interesse – Jenny Arean

JAAP VAN DE MERWE

Optreden van Jaap van de Merwe in het Rotterdamse literaire café De Overleid, in 1981. Titels bij benadering.

11. Paradijs – Jaap van de Merwe

12. Wie geboren is voor taptemelk – Jaap van de Merwe

13. De tegensporrelige loteling – Jaap van de Merwe

AANKONDIGINGEN

14. Americanas – Metropole Orchestra Big Band