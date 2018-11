Rechtszaak tegen Capelse afperser uitgesteld tot januari

De rechtszaak van de 44-jarige Danijel B. uit Capelle aan den IJssel is uitgesteld, omdat er een andere verdachte is opgepakt. B. wordt verdacht van het afpersen van voormalig burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand.

Omdat justitie beide zaken tegelijk wil behandelen, is de zaak uitgesteld tot 25 januari.

Luijendijk werd bijna twee jaar lang afgeperst, nadat hij in 2016 contact had met een 24-jarige man. B. zou de burgemeester hebben verteld dat de man met wie Luijendijk contact had, minderjarig was. Hij eiste 15 duizend euro, anders zou hij naar justitie en de media stappen.

De man dreigde eerst via de telefoon, maar stond later ook aan de deur bij Luijendijks woning in Kaatsheuvel. Hij zou toen geweld hebben gebruikt. De burgemeester zou uiteindelijk het bedrag hebben betaald aan de verdachte.

B. heeft bekend. Hij zei tijdens een eerdere zitting dat Luijendijk helemaal niets verkeerds heeft gedaan.