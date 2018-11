HET OPKAMERTJE 11 november 2018

Jacques Brel in Nederland

DE LIEFDE

1. Blonde godin – Dolf Brouwers

2. Kun jij me dragen? – Mylou Frencken

3. Liefde van later – Jenny Arean & Ton Kas

4. Ik red me al aardig zonder jou – Jan Rot

JACQUES BREL

5. Ne me quitte pas – Jacques Brel

6. Laat me niet alleen – Paul de Munnik

7. Moenie weggaan nie – Micheline van Hautem & Erwin van Ligten

8. Water bij de wijn – Wim Sonneveld

9. Ivo de Wijs op de nacht van de poëzie 2015

10. Café De Seculier – Jeroen Zijlstra