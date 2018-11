Baby na botsing met Teletubbies en tante agent naar het ziekenhuis

Hoe troost je een kindje van tien maanden, dat net een kop-staartbotsing heeft meegemaakt? Daar lijkt de politie wel een antwoord op te hebben. Een politie-agente nam plaats op een brancard in een ambulance, zette de Teletubbies aan en suste het kind.

Op de A15 gebeurde twee weken geleden ter hoogte van Gorinchem een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. De moeder raakte hierbij gewond. Het kindje zelf had geen verwondingen, maar was wel ontroostbaar.

Voor controle moest het kind naar het ziekenhuis, maar de moeder kon zelf niet mee omdat zij ook gewond was. De agente besloot het kind in de ambulance op schoot te nemen en samen naar de Teletubbies te gaan kijken. En met succes: binnen enkele seconden was het kindje weer rustig.