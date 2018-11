Deel dit artikel:













Rotterdamse zanger Fais te gast in Rijnmond Nu

Hij werd 28 jaar geleden geboren in Rotterdam. Woonde in Spangen, Hoogvliet, Schiedam en weer terug op het Rotterdamse nest. School deed hij in Spijkenisse, kortom Fais kent de regio, en nu ook de wereld.

Fais Ben Said speelde in 2010 al bij Rijnmond voor het programma Live uit Lloyd. Hij sprak toen al van een droom, een eigen band, optreden en mensen plezieren met muziek. Tegenwoordig is de Rotterdammer niet meer van de radio weg te denken. Mede door de samenwerking met Afrojack uit Spijkenisse zag Fais waar muziek toe kan leiden. Roem, reizen, hard werken, luxe, maar toch altijd weer Rotterdam. In Rijnmond Nu schuift Fais straks een uurtje aan. Na 18.00 uur vertelt hij op Radio Rijnmond over het verleden en de toekomst, hoor je zijn muziek en archiefopnamen.