OM niet in hoger beroep in zaak homogeweld Dordrecht

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen een groep van dertien mensen van 14 tot 22 jaar die zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging in Dordrecht. Ze kregen begin deze maand straffen, variërend van taakstraffen tot enkele maanden voorwaardelijke celstraf voor mishandeling en vernieling eind maart.

De groep lokte mannen via de homodating-app Grindr om ze te mishandelen en te chanteren. Het OM is het bij nader inzien eens met de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat het ging om homofoob geweld. Ze waren volgens de rechter gedreven door ,,een giftige cocktail van sensatiezucht en groepsdruk".

Via Grindr maakte de groep in het paasweekend afspraken met slachtoffers. Ze wilden via een lokaccount kijken hoeveel volwassen mannen reageerden op een aanbod van sekscontact met een minderjarige. Het OM noemt de opgelegde straffen passend ,,gezien de achtergrond van de feiten en de meegewogen persoonlijke omstandigheden van de verdachten.''