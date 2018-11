Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Moordenaar is ook overvaller Liquidatie_Beverwaard_01 Liquidatie_Beverwaard_02 Liquidatie_Beverwaard_03

Bijna een jaar geleden worden twee twintigers in koelen bloede doodgeschoten aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam Beverwaard. Eén van de mannen, die afgelopen week terecht stond voor deze liquidatie, kennen we uit een eerdere uitzending van Bureau Rijnmond. Hij hoorde 30 jaar tegen zich eisen. Justitie legt uit waarom.

Bekijk de video: