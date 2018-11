Man in been geschoten na ruzie in Grote Visserijstraat Rotterdam

Een 22-jarige man rijdt door de Grote Visserijstraat in Rotterdam. Hij ziet iemand staan met wie hij eerder ruzie had en stopt om de ruzie uit te praten. Maar dat loopt volledig uit de hand. Er wordt zelfs geschoten.

Bekijk de video:

Op vrijdag 13 juli, rond kwart voor negen in avond rijdt het 22-jarige slachtoffer door de Grote Visserijstraat. Hij ziet een groepje van drie mannen staan bij het pleintje. Hij stopt. Een van de mannen van het groepje loopt meteen weg. De andere twee gaan naast de auto staan om met de 22-jarige man te praten. Er is eerder ruzie geweest en eigenlijk laait dat meteen weer op. Zo erg zelfs dat de lange man van het tweetal een vuurwapen pakt en twee keer in het been van de 22-jarige man schiet.

De schutter en de andere man rennen richting de Kleine Visserijstraat. Het slachtoffer bloedt hevig. Omstanders ontfermen zich over hem en bellen een ambulance.

Heeft u op vrijdag 13 juli rond kwart voor negen in de avond iets gezien in de Grote Visserijstraat, of heeft u later gehoord over deze zaak? Laat het weten. U kunt bellen met 0800-6070. Of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.