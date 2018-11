​Organisator feest Vlaardingen zwaargewond na klap

Bijna twee weken geleden ontstaan in Vlaardingen na een City Borrel enkele vechtpartijtjes. De organisator van het feest probeert het te sussen, maar krijgt zelf een klap. Hij komt niet meer bij kennis.

Bekijk de video:

De City Borrel vindt plaats op verschillende locaties. Onder meer bij Jofel aan de Krabbeplas in Vlaardingen. De laatste editie was op 3 november. Na het feest ontstaan buiten wat opstootjes. Bij één van die opstootjes probeert de organisator de boel te sussen. Daarbij krijgt hij een klap en valt op de grond. Hij raakt buitenbewustzijn en komt niet meer bij. Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar mensen die meer hebben gezien. Er is die avond een 23-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de klap te hebben uitgedeeld.

Maar er waren die avond meerdere opstootjes. Daar wil de politie graag meer informatie over. Over alle opstootjes dus. Er hebben zich al getuigen gemeld maar meer informatie blijft welkom. Ook is de politie op zoek naar mensen die beeldmateriaal hebben van de avond.

Heeft u tips ? U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070