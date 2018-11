Straatrover en woningovervaller opgepakt na tips

Een mooi resultaat uit een uitzending van Bureau Rijnmond van juni. Een 19 -jarige jongen uit Capelle is opgepakt voor een straatroof aan het Atolpad in Capelle.

Samen met een handlanger berooft hij een man. Die houdt het slachtoffer onder schot, terwijl de inmiddels aangehouden verdachte pint met de pas van de man. Daarbij kwam hij in goed in beeld.

Het opsporingsbericht van Bureau Rijnmond werd ruim 7000 keer gedeeld op Facebook. En dat werkt dus!

Kogel leidt tot woningovervaller

En meer goed nieuws. Twee weken geleden deden we een getuigenoproep in verband met een woningoverval in Harderwijk. Het spoor leidde naar Rotterdam.

Op de dag van de woningoverval werd in het Erasmus MC een kogel uit het lichaam van iemand gehaald. Die kogel kwam uit hetzelfde wapen als werd gebruikt bij de woningoverval. Vorige week dinsdag is in deze zaak een 37-jarige man uit Vlaardingen aangehouden.