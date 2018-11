Inbreker betrapt door slimme deurbel

Een inbraak in een woning mislukt. En dat komt omdat de preventiemaatregel die de bewoner heeft getroffen precies werkt zoals het zou moeten werken.

Bekijk de video:

Op het Louis Aragondaplein in Rotterdam Nesselande komt op dinsdagavond 21 augustus een brutale inbreker langs. Hij breekt een auto open. De auto staat bij de eigenaar voor de deur, die gewoon thuis is. Maar het wordt nog brutaler. In de auto vindt de inbreker namelijk een sleutel en hij neemt aan dat die van het huis is. Hij loopt naar de voordeur en steekt de sleutel in het slot.

Maar de woning is uitgerust met een bewegingsdetectiedeurbel. Hierdoor gaat de bel automatisch af als er iemand voor de deur staat. De bewoners horen dus de bel en staan plotseling in de deuropening.

De inbrekers brabbelt een vage smoes tegen de bewoners en gaat er dan snel vandoor op de fiets.

Het is een blanke, kale, gezette man. Hij fietst weg op een deels witte fiets met een blauw krat voorop. Hij draagt een zwarte hoodie, met capuchon. Achter op de hoodie staat een een logo dat lijkt op een kompas. De inbreker heeft een opvallende tattoo op zijn hand.

De vraag is uiteraard: wie is het?

U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070