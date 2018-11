Vanaf 2020 over derde weg langs Hoek van Holland

Hoek van Holland krijgt de langverwachte derde ontsluitingsroute. Het moet de files van en naar de badplaats verminderen.

De nieuwe weg begint langs de N223 en is een verlengde van de Hoeksebaan. De weg loopt langs de Nieuwe Waterweg en sluit anderhalve kilometer verder bij het nieuwe Metrostation Hoek van Holland Haven weer aan bij het bestaande wegennet.

“Je hebt straks drie routes en de lightrailverbinding. Daarmee heb je dan vier mogelijkheden om in Hoek van Holland te komen”, legt Jacko Roest van de Hoekse Strandondernemers uit. “Ik denk dat iedereen hier heel blij zal zijn dat alle strandbezoekers niet door het dorp hoeven te gaan.”

Volgens Roest zorgt het verkeer overlast, doordat mensen parkeerplekken zoeken, ook in de woonwijken.

Bewoners van Hoek van Holland zijn verdeeld over de plannen voor de nieuwe weg. De één vreest geluidsoverlast, terwijl de ander zich afvraagt waarom de weg niet al jaren geleden zijn aangelegd.

“Ik denk dat het nog wel even gaat duren”, zegt een van de bewoners cynisch. “Als je ziet hoe lang het duurt voordat de lightrail is aangelegd. Kan het nog wel even duren voordat de plannen zijn afgerond.”

De aanleg van de nieuwe route moet binnen een paar maanden gaan beginnen. In 2020 moet de weg klaar zijn.