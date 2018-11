"Het gaat niet om mij of Trump maar om die vlag"

De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk gaat er van uit dat de Amerikaanse president Donald Trump de bijzondere D-Day vlag in ontvangst neemt. Kreuk biedt de Amerikaanse vlag aan die op D-Day in 1944 als eerste in Europa aan land kwam.

Voor 450 duizend euro heeft de kunstverzamelaar de vlag aangekocht. "Ik wil dat het land dat zoveel soldaten heeft verloren om onze bevrijding mede mogelijk te maken dit symbool terug krijgt", zegt Kreuk.

De Rotterdammer weet dat niet iedereen in Nederland er op zit te wachten dat Donald Trump langskomt. "Maar ik kijk gewoon naar de democratische vertegenwoordiging van een land. En dat is Trump nu. Het gaat niet om mij of om hem maar om die vlag", benadrukt Kreuk die beseft dat er kritiek is op zijn actie.

Bert Kreuk is al jaren kunstverzamelaar en geeft ook regelmatig stukken aan musea. Laatst schonk hij 'de Kadavertafel' van Matthew Day Jackson aan museum Boijmans van Beuningen. Kreuk: "ik heb nu meer dan 700 stukken in mijn collectie en die kan ik natuurlijk niet allemaal ergens aan een muur hangen of neer zetten. Daarom is het belangrijk dat een goed stuk tot zijn recht komt in een museum en dat anderen er ook van kunnen genieten."