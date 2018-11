Justitie heeft een half jaar cel en tbs geëist tegen een Rotterdammer die medewerkers van Bouman verslavingszorg met de dood zou hebben bedreigd.

Cornelis van Z. belde in maart van dit jaar ook met RTV Rijnmond. Als er geen cameraploeg zou komen, dan zou hij zijn huis in Rotterdam Zuidwijk in brand steken en Bouman-medewerkers neerschieten.

De man had al langere tijd ruzie met de verslavingszorg. Hij beweert dat er fraude is gepleegd bij Bouman. De man is alcoholist. De 60-jarige Rotterdammer zegt geen herinneringen meer te hebben. Hij noemt de bedreigingen kindertaal.

Letterlijk zou hij hebben gezegd: "Jullie zijn allemaal schoften. Er zullen meer doden vallen dan in de Tweede wereldoorlog." In reactie daarop zei hij donderdag tegen de rechter: "Grammaticaal-technisch zit ik zo helemaal niet in elkaar."

Kratje bier

De man zou ook meer dan tachtig keer het alarmnummer 112 hebben gebeld. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten, gooide hij een steen door de ruit bij zijn buurman. "Hij had een krat bier voor de deur gezet. Ik had aangebeld en hij reageerde niet. Toen heb ik met een steen tegen zijn raam getikt."

Volgens de Rotterdamse rechter is het duidelijk waar alle agressie bij Cornelis van Z. vandaan komt. "Geeft u nou maar toe. U bent hartstikke bezopen geweest." Justitie spreekt van een gestage, maatschappelijke teloorgang. Dat is versterkt door een scheiding en sterfgevallen in de familie.

Wijkagent

"Meneer heeft schulden en dreigt dakloos te raken. Bij de wijkagent zijn 354 mutaties voor overlast en verward gedrag. Alle mogelijkheden om meneer te helpen zijn uitgeput. Er rest slechts tbs."

Bij het horen van het woord tbs ontstak de verdachte in woede. "Ik ga niet tussen pedofielen en moordenaars zitten. Dan wil ik euthanasie." Cornelis van Z. draaide zich om naar zijn advocaat. "Theo, grijp eens in!"

De advocaat pleitte voor vrijspraak omdat de bedreigingen niet bewezen zouden zijn. De rechter in Rotterdam doet op 29 november uitspraak.