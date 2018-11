Deel dit artikel:













Eis: 25 jaar cel voor dubbele liquidatie Beverwaard Slachtoffers Gilberta Henrietta (l) en Lindomar Elisabeth van de liquidatie in de Rhijnauwensingel

Justitie in Rotterdam eist 25 jaar cel voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in de Beverwaard. De man was de chauffeur van de auto, van waaruit vorig jaar december aan de Rhijnauwensingel is geschoten.

De verdachte was toen 17 jaar oud, maar justitie wil hem als een volwassene berechten. Eerder is 30 jaar cel geëist tegen de schutter. Die heeft bekend dat hij met een automatisch geweer op de slachtoffers schoot. Justitie heeft geen duidelijk motief kunnen vinden voor de liquidaties. Mogelijk was één van de slachtoffers het doelwit, vanwege een ruzie in het criminele circuit. Bij deze zaak zouden nog twee minderjarigen een rol spelen. Een toen 17-jarige verdachte was de bijrijder van de auto. Tegen hem is de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Een toen 15-jarige jongen zou hebben geholpen bij het verbergen van het wapen. Ook liet hij de medeverdachten in zijn kelderbox 'vergaderen'. Als het aan justitie ligt, krijgt hij negen maanden jeugddetentie en daarna een vorm van behandeling.