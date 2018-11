Deel dit artikel:













Brand bij deurenfabriek Hardinxveld-Giessendam Foto: MediaTV

De brand in een deurenfabriek In Hardinxveld-Giessendam is onder controle. De brandweer voert een nacontrole uit, waaronder met een hoogwerker op het dak van het pand aan de Handelsstraat.

Het vuur ontstond iets na half zeven, donderdagavond. De brand was enige tijd uitstaand. Vlammen sloegen uit het dak van het bedrijfsgebouw. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Brandweermensen bestrijden het vuur van binnen in het pand. Ook is een hoogwerker ingezet. Een nabijgelegen tankstation is door brandweer afgezet. De brand woedt in de spuitcabine van het pand. De brandweer is het pand aan het ventileren, zodat men binnen meer zicht krijgt. Ook worden rondom de brandhaard enkele sloopwerkzaamheden gedaan.