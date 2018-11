Mislukte ontvoering in Dordrecht

Een man heeft woensdag geprobeerd een vrouw te ontvoeren op de Borneostraat in Dordrecht. Mensen hebben gezien dat iemand met een bivakmuts op probeerde het slachtoffer in een auto te trekken.

De vrouw kwam tijdens haar verzet ten val en bezeerde haar knieën. Daarna ging de man er met de auto vandoor richting de Javastraat.

De vrouw was in de Borneostraat om haar kinderen af te zetten. Ze vertelde later dat ze voelde dat haar arm werd vastgepakt. Daarna zag ze de man met de bivakmuts.

Het slachtoffer begon te schreeuwen dat hij moest loslaten en ze probeerde zich los te rukken. Een omstander greep in en riep dat de man haar met rust moest laten.

Toen de man het slachtoffer los liet, viel de vrouw op haar knieën. De man stapte in een sportwagen, die midden op de weg stond. Die auto had geen kentekenplaat.

Pas in de avond belde de vrouw met de politie om te vertellen wat haar was overkomen. Daarom kon de politie geen omstanders ondervragen, die het voorval hebben zien gebeuren.