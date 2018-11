Zonnepanelen in de vorm van een kruis op Maassluise kerk

Je ziet het niet meteen vanaf straat, maar het is wel heel bijzonder. Op het dak van de Immanuëlkerk in Maassluis zijn zonnepanelen geplaatst in de vorm van een kruis. De panelen zijn geplaatst na een gift.

Om het zonnepanelen-kruis beter te kunnen zien, kan je het best de Groote Kerk van Maassluis beklimmen. “Het is wel een heel eind”, verzucht koster Niek van Namen van de Immanuëlkerk.

Als hij uiteindelijk het kleine houten deurtje opendoet, wijst hij naar het kruis op de kerk verderop. “Daar is’ie dan”, zegt hij lachend.

“De een vindt het leuk, de ander wat minder”, legt Van Namen uit. “Maar het is wel typerend voor een kerk in Nederland. Wij vinden het een leuk plaatje om de mensen attent te maken te maken op groene stroom in Nederland.”

Een van de kritiekpunten op de zonnepanelen is dat het er máár 12 zijn. “Ach, we hadden er inderdaad best wel twintig op kunnen plaatsen. Maar uiteindelijk zullen de zonnepanelen nooit het totale stroomverbruik dekken. Maar we zijn er nu blij mee zoals het is.”