Ook politiek in Rotterdam verdeeld over Anti-piet-demonstratie

Sinterklaas intocht in Maassluis in 2016

Terwijl bij veel kinderen de spanning toeneemt vanwege de vraag of Sinterklaas komende zaterdag wel op tijd in Nederland aankomt, neemt ook bij volwassenen de spanning over de goedheiligman steeds verder toe. In Rotterdam en Dordrecht mag gedemonstreerd tegen het meelopen van Zwarte Piet.

In beide steden worden eisen gesteld aan de demonstratie. Zo wordt het protestvak met Kick Out Zwarte Piet in Rotterdam op 135 meter van het podium geplaatst, waar Sinterklaas aankomt.

"Natuurlijk is demonstreren een grondrecht", zegt oppositieleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. "Maar ik zeg 'doe het nou ergens anders. Dit is pal in het zicht van de stoet, de kinderen en de ouders."

Eerdmans: "Moet die nou aanzien dat die mensen daar staan te gillen en te schreeuwen. Ik vind het storend en onnodig. Zet die mensen bijvoorbeeld bij het station."

Goede afspraken

Daar is Co Engberts van de Partij van de Arbeid het niet mee eens. "Ik vind dat er nu een evenwichtige afspraak is gemaakt. Ik vind het ook goed dat er van te voren afspraken zijn gemaakt."

"Vorig jaar reageerde iedereen verrast toen er plotseling mensen op de Erasmusbrug stonden. Dat zal nu niet het geval zijn", gaat Engberts verder. "Daarnaast snap ik best dat mensne denken 'moet je dat nu wel doen bij een kinderfeest'. Maar op basis daarvan kan je een demonstratie niet verbieden en dat zou ik ook niet willen."

Problemen

Eerdmans is ook bang dat er problemen kunnen ontstaan. "Ik heb wel iets gehoord over mogelijke misstanden", legt hij uit. 'Er zijn groepen in Rotterdam die best in zijn voor een partijtje knokken. En dan is 135 meter helemaal niet zoveel. Het is aan de politie en burgemeester Aboutaleb heel belangrijk dat ze daar bovenop ziten."

"Ik verwacht eigenlijk geen problemen", zegt Engberts. "Vorig jaar waren er ook demonstranten en toen is het ook allemaal goed gegaan."