Tekort aan verloskundig ziekenhuispersoneel in Rijnmond steeds groter

Verloskundigen hebben steeds vaker moeite om een plek te vinden voor de bevalling van hun patiënten. Dat komt door een groot tekort aan ziekenhuispersoneel. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht zijn de problemen het grootst, meldt de NOS.

Volgens ziekenhuizen worden zwangere vrouwen vaker geweigerd, omdat er onvoldoende personeel is. Afgelopen zomer ging in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht één van de verloskamers dicht omdat er niet genoeg personeel was om die kamer te bezetten.



Verloskundigen moeten nu steeds verder buiten de regio op zoek naar ziekenhuizen.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis liet afgelopen zomer weten dat de problemen nog eens worden vergroot, doordat ziekenhuizen door het tekort aan personeel ook geen stagiairs kunnen opleiden. Op die manier wordt het tekort ook niet kleiner en is er sprake van een vicieuze cirkel, zei een woordvoerder.