In Rotterdam Oud-Mathenesse is donderdagavond Meidenvilla De Puppy's officieel geopend door wethouder Judith Bokhove.

De Meidenvilla is een initiatief van verschillende meiden uit Oud-Mathenesse . Ze hebben zelf over van alles meegedacht; de activiteiten, de opening en hoe het pand er uit moet komen te zien. Ook klusten de meiden samen met hun moeders mee aan het pand.

Kimora en Lina zijn heel blij met hun villa. "Het is hier leuk en gezellig. En het ziet er mooi uit."

Naast leuke dingen, is er ook tijd voor het bespreken van serieuzere zaken die spelen in het leven, zoals pesten. "Als het nodig is staan we klaar voor elkaar", vertellen Kimora en Lina. "We helpen elkaar gewoon en we zorgen dat niemand gepest wordt."



Ondertussen zijn de meiden (en hun ouders) ook actief geworden bij het helpen met andere activiteiten in de wijk.