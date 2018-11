Hertzberger en Blaak kijken uit naar WK in India: 'Voelt een beetje als 'het Mekka' van hockey'

Zaterdag 1 december begint voor de Nederlandse mannenploeg het WK Hockey, met de wedstrijd tegen Maleisië. Rotterdammers Jeroen Hertzberger en Pirmin Blaak kijken uit naar het WK in India, en hebben duidelijke doelen met Oranje.

"Gewoon de uitdaging om op het moment suprême super goed te zijn", begint Hertzberger, die zijn derde WK gaat spelen. "Daar trainen we hard voor en praten we veel over. Je kunt er niet omheen draaien, met alles behalve een eerste plek gaan we teleurgesteld naar huis. Maar er spelen zoveel dingen mee, je moet het wel afdwingen."

"De wereldtop is breed, je kan winnen maar ook vijfde worden", vertelt Pirmin Blaak, die zich komend WK eerste keeper van Oranje kan noemen. "Maar we gaan natuurlijk voor die wereldtitel. Het is alleen typisch Nederlands om te zeggen dat het WK alleen geslaagd is als we winnen, tweede worden kan ook een hele mooie prestatie zijn."

Het Mekka van hockey

"Het helpt voor mij wel dat ik eerder in India heb gespeeld, je bent wat meer aan de temperatuur en de mindere hygiëne gewend", besluit Blaak. "Ik vind het heerlijk hockeyen in India", vult Hertzberger zijn teamgenoot aan. "Het is dan wel dertig graden, maar niet zo vochtig als in bijvoorbeeld Maleisië. India voelt een beetje als 'het Mekka' van hockey, de mensen zijn helemaal gek van de sport."

Bekijk hierboven de volledige interviews met Jeroen Hertzberger en Pirmin Blaak.