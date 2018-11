Deel dit artikel:













Renovatie gemeentehuis Alblasserdam gaat 1,1 miljoen meer kosten Gemeentehuis Alblasserdam

De restauratie van het gemeentehuis in Alblasserdam gaat mogelijk 9 miljoen euro kosten. Dat is 1,1 miljoen meer dan was afgesproken met de gemeenteraad.

Oorzaak voor de overschrijding is onder meer de beslissing om ook de bibliotheek in het verbouwde gemeentehuis te vestigen. Dat kost een extra investering van 260 duizend euro. Bij de aanbestedingsprocedure voor het gemeentehuis bleek er een forse tegenvaller op de bouwkosten. Drie van de vier aannemers die hadden aanbesteed trokken zich terug, verklaart een gemeentewoordvoerder. De aannemer die over bleef wilde de klus (inclusief de vestiging van de bibliotheek) wel aannemen maar wel met de prijs die 2,3 miljoen boven de raming lag. Door onderhandelingen en versobering van het ontwerp zijn de extra kosten beperkt tot 1,1 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met het bestaande, maar aangepaste, plan en vraagt een aanvullend krediet van de raad van € 1,1 miljoen om dat plan uit te voeren. Als de raad op 18 december instemt met het voorstel van het college kan het Huis van de Samenleving in 2020 worden opgeleverd.