Zorgen over asbest golfplaten in Rotterdam-Beverwaard Familie Schell heeft slapeloze nachten vanwege de kosten van de asbestverwijdering

Bewoners van de Rode Kastelenbuurt in Rotterdam-Beverwaard maken zich zorgen over de asbest golfplaten op hun daken. Die moeten uiterlijk in 2024 veilig zijn verwijderd.

De overheid wil met de regel voorkomen dat asbest door inwerking van weersinvloeden in het milieu terechtkomen. Maar het verwijderen van de platen kan tienduizenden euro’s kosten. Bewoonster Miranda Schell ligt er wakker van: "De vervanging van ons dak gaat ons tussen de 40- en 70 duizend euro kosten. Dat bezorgt ons slapeloze nachten. Wij hebben dat geld niet en geen bank wil ons dat lenen. Ons huis staat al 'onder water'." "Met ons dak is niets aan de hand. Het lekt niet, het gaat niet kapot, er komt geen asbest vrij. Maar het Rijk wil gaan saneren vanwege het milieu. En dat is prima maar niet tegen deze kosten, niemand kan dat hier opbrengen," zegt Miranda Schell: De Rotterdamse gemeenteraad heeft onlangs besloten dat er één loket moet komen waar bewoners terecht kunnen voor steun en informatie.