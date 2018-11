Deel dit artikel:













GroenLinks en CDA willen sloopregeling oude brommers behouden

GroenLinks en CDA in Rotterdam willen doorgaan met de sloopregeling voor oude en vervuilende brom- en snorfietsen. Door het succes van de regeling is het budget bijna op. De partijen vragen het stadsbestuur om geld vrij te maken om de regeling in 2019 door te zetten.

Sinds 1 januari 2018 biedt de gemeente eigenaren van oude, vervuilende brom- en snorfietsen een premie van 300 euro om hun voertuig te laten slopen. Halverwege oktober hadden al 1.200 bezitters van brom- en snorfietsen van voor 2010 van de regeling gebruik gemaakt. Dat is 15% van het totale aantal oude brom- en snorfietsen in Rotterdam. GroenLinks-raadslid Jeroen Postma: “De sloopregeling is een goede maatregel om het aantal oude, vervuilende brommers in de stad te verminderen. Hierdoor wordt fietsen fijner en de lucht schoner.” CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn: “Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer op deze praktische manier blijven werken aan schone lucht."