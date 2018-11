Deel dit artikel:













Agent lichtgewond bij brand Vlaardingen Foto: MediaTV

Bij een korte, maar uitslaande brand in Vlaardingen is vrijdagochtend een agent lichtgewond geraakt. De brand was op de benedenetage in een huis aan het Van Schravendijkplein. De bewoner is dankzij de agent veilig de woning uitgekomen.

Wel is de bewoner van het huis behandeld door het ambulancepersoneel omdat hij te veel rook had ingeademd. De agent heeft tijdens de ontruiming van de brandende woning een kleine verwonding aan zijn hand opgelopen. De twee katten die woning woonden, hebben de brand niet overleefd. De omliggende huizen zijn ontruimd. Het sein 'brand meester' was rond 06:00 uur gegeven. De brandweer sluit brandstichting uit, maar gaat wel verder onderzoek doen naar de oorzaak. De woning is volledig uitgebrand.