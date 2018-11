Politie: drugscriminelen proberen steeds vaker te huren op het platteland

"Ze stelen voertuigen, machines of onderdelen ervan, of ze proberen je mee te krijgen als deelnemer in hun schimmige zaakjes." De politie, gemeenten en landbouw-organisatie LTO waarschuwen boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: meld criminaliteit!

In zaal Bruisend Hart in Hoornaar kwamen donderdagavond bijna honderd boeren af op een avond over criminaliteit. Een aantal heeft al wel te maken gehad met diefstal, maar het aanbod om een loods te verhuren voor de hennepteelt? Nee, dat niet.

Toch is het aantal opgerolde hennepkwekerijen in Giessenlanden en Molenwaard in woningen en in bedrijfspanden stijgende. Dit jaar tot nu toe al rond de tachtig.

Crimineel zoekt leegstaande ruimte

In de regio heeft een brief gecirculeerd van criminelen die zochten naar leegstaande ruimtes. De toon in de brief was 'verraderlijk' geruststellend van toon.

"Er stonden prijzen in die ze boden voor de ruimtes", zegt Jaap de Groot, van de politie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. "Voor 50 vierkante meter werd 8 duizend euro geboden per kwartaal, waar dat normaal 300 euro in de maand zou zijn. Voor een ruimte van 200 vierkante meter boden de criminelen 35 duizend euro."

In de brief stonden verder teksten als: "We zijn al tien jaar gespecialiseerd in de hennepteelt. We begrijpen dat het het voor u nieuw is en spannend, maar wij bieden u een veilige samenwerking." Ook beloven de hennepkwekers dat alles contractueel wordt vastgelegd en dat de verhuurder niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Maar de boer die met deze criminelen in zee gaat is wel degelijk aansprakelijk, zegt burgemeester Rinette Reynvaan van Giessenlanden. "Als er een hennepkwekerij gevonden wordt, hanteren wij de regel dat het pand gesloten wordt." Dat betekent verlies van inkomsten en mogelijk strafrechtelijke vervolging.

Daarom willen de burgemeesters en politie agrariërs waarschuwen. "We hebben iedereen nodig om dit aan te pakken", zegt burgemeester Dirk van den Borg van Molenwaard. "Bedenk je ook dat je eigen veiligheid in het geding is. Er kunnen branden ontstaan."

Nog niet zoals in Brabant

Toestanden zoals in Noord-Brabant, waar flink wat XTC-labs zijn gevestigd, verwachten boeren nog niet zo snel in hun regio. "Daar zijn veel varkensboeren", zegt een van de agrariërs. "Hier zitten veel melkveehouders en daar gaat het niet zo slecht mee."

Maar dat kan veranderen, zegt burgemeester Reynvaan. "Regels rond mestuitstoot kunnen veranderen. Dit jaar was een hele droge zomer. Dat brengt ook extra kosten met zich mee."

Alle bezoekers werd gevraagd om extra op te letten op tekenen van criminaliteit. Rijdt de buurman ineens in een hele dure wagen, is er ongewone activiteit rond een schuur, staat het licht dag en nacht aan. De politie adviseert de meldingen via Meld Misdaad Anoniem te doen, zodat de gegevens van de melder later bij rechtszaken niet meer te achterhalen is.