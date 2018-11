Deel dit artikel:













N59 richting Zeeland weer open na botsing met zeven auto's Foto: Weginspecteur Jeroen

Door een ongeluk met meerdere auto's was de N59 even dicht tussen Hellegatsplein en Zierikzee. Hoe de zeven auto's vrijdagochtend tegen elkaar konden botsen, is nog niet bekend. Drie van de wagens zijn niet in staat zelf weg te rijden en moeten weggesleept worden.

Rijkswaterstaat waarschuwde het verkeer vrijdagochtend vroeg al voor slecht zicht door de mist. Of de mist ook de oorzaak is voor het ongeluk op de N59 is niet duidelijk.

Foto: Weginspecteur Jeroen op Twitter