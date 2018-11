Deel dit artikel:













Concert Marco Borsato in de Kuip in no-time uitverkocht Zanger Marco Borsato Foto: Levin den Boer (ANP)

De vraag naar kaartjes voor het concert in de Kuip is zo groot, dat Marco Borsato een tweede en een derde concert heeft aangekondigd. Het concert op 29 mei was binnen een half uur uitverkocht. Het tweede concert is op 1 juni, de derde op 5 juni. De wachttijd op de verkoopsite loopt inmiddels op. De eerste kaarten voor het concert staan al op Marktplaats.

Lees ook: Marco Borsato treedt na vijftien jaar weer op in de Kuip: 'Dit stadion heeft een ziel' "Dit stadion heeft een ziel, dit stadion heeft historie. Ook voor mij", zei Borsato tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik hier ooit graag wilde terugkeren. In dit stadion is het allemaal begonnen." Borsato komt 29 mei en 1 juni niet alleen naar de Kuip: André Hazes Junior, Lil' Kleine en Di-rect komen met hem mee. Marco Borsato gaf in 2002 en 2004 al negen concerten in de Kuip. Daarmee is hij recordhouder.