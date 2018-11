RET: Asbestproblemen zoals bij Stadhuis kunnen vaker voorkomen

De RET kan niet uitsluiten dat de asbestvondst, zoals die bij metrostation Stadhuis, nog een keer gaat voorkomen bij een ander station. Het Rotterdamse metrostation was een paar weken dicht, omdat asbest moest worden verwijderd. Maandag gaat het weer open.

De asbestdeeltjes zaten in de plafonddelen van de tunnelbuis. Toen de deeltjes werden aangetroffen werd het station gesloten.

Volgens een woordvoerder is de RET bezig met een asbestinventarisatie op 35 stations. "Er is niet direct aanleiding om ons zorgen te maken over de andere metrostations. Dit was de eerste grote vondst en we zijn al een jaar bezig. Als er nu weer wat gevonden wordt, nemen we meteen weer maatregelen."

Risico's

De afgelopen weken heeft een gespecialiseerd bedrijf het asbest verwijderd in het metrostation bij het stadhuis.

"Al vrij snel werd duidelijk dat het risico voor de passagiers minimaal is geweest", legt de woordvoerder verder uit. "Het risico hangt af van twee onderdelen: de duur van de blootstelling en de hoeveelheid vezels in de lucht. Uit de luchtmonsters blijkt dat er weinig deeltjes in de lucht zaten. En passagiers zijn over het algemeen niet lang in zo'n metrostation. De blootstelling is dus ook minimaal geweest."

De afgelopen weken kreeg de RET rond de honderd belletjes, met vragen en opmerkingen. "Veel van die vragen gingen over de gezondheidsrisico's", gaat de woordvoerder verder. "Liepen de reizigers gevaar? Nee."

Maandag gaat het metrostation Stadhuis weer open. RET: "We delen dan ook wat uit aan de reizigers. We hebben tenslotte ook veel van hun geduld en begrip gevraagd. Daar willen we ze voor bedanken."