Meer en langere treinen tussen Rotterdam en Amsterdam door nieuwe dienstregeling NS

De nieuwe dienstregeling van de NS levert voordelen op voor mensen die tussen Rotterdam en Amsterdam reizen. Daar gaat vanaf 9 december elk uur een extra trein rijden op de hogesnelheidslijn en bestaande intercity's tussen Amsterdam en Rotterdam worden verlengd.

Op 9 december gaan eerst 118 nieuwe sprinters rijden. Deze nieuwe uitvoering beschikt over toiletten, wifi en stopcontacten. Ze gaan niet allemaal direct het spoor op. De oude sprinters worden gefaseerd vervangen.

Een andere wijziging in de regio is de intercity van Dordrecht naar Breda. Die trein rijdt met de nieuwe dienstregeling alleen nog in de spits een keer per uur in beide richtingen.

Op dit moment rijden elk uur een intercity en twee sprinters tussen Dordrecht en Breda. "Maar we zien dat er weinig mensen gebruik maken van de intercity's buiten de spits", vertelt een woordvoerder van de NS. "Op één dag zitten er zo'n vijftig mensen in deze trein. De meeste daarvan in de spits." Reden om deze trein buiten de spitste schrappen. De sprinters blijven wel rijden.

Volgens de NS zal de nieuwe dienstregeling voor het merendeel van de reizigers niet voor veel veranderingen zorgen. Alle wijzigingen op binnenlandse trajecten zie je hier.