Schilder op ingestorte steiger overleden

De schilder die donderdag met steiger en al in Dordrecht naar beneden is gevallen, is aan zijn verwondingen overleden. De 53-jarige man uit Dordrecht lag op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis.

De man stond donderdagochtend op een steiger aan de Lange Breestraat in het centrum. De steiger stortte in, terwijl het slachtoffer er op stond. De inspectie SZW (de voormalig arbeidsinspectie) doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.