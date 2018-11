Hoeksche Waard naar de stembus: wie wil wat?

De tijd begint te tikken. Over vijf dagen gaan de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen naar de stembus voor de verkiezingen van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De dertien deelnemende partijen gaan vrijdag met elkaar in debat op Radio Rijnmond.

Met dertien partijen valt er behoorlijk wat te kiezen voor de Hoeksche Waarders. Landelijke partijen zoals CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD, SGP en ChristenUnie zijn vertegenwoordigd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

Daarnaast doet ook Lokalen Hoeksche Waard, Progressief Hoeksche Waard, Cromstrijen '98 HW, Hoeksche Waardse Senioren Partij, Onafhankelijk Hoeksche Waard en Hart voor alle Kernen een gooi naar zetels.

Over een aantal zaken zijn de partijen het grotendeels eens. Zo vinden bijna alle partijen dat de nieuwe gemeente meer geld uit moet geven aan schuldhulpverlening. Daarnaast pleiten ze nagenoeg allemaal voor meer betaalbare woningen voor jong en oud. Ook zijn alle partijen het eens met het plan om MBO-opleidingen naar de Hoeksche Waard te halen, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen.

Maar er zijn ook grote verschillen tussen de partijen. Onder meer op het gebied van de zondagsrust, de bereikbaarheid van het eiland en duurzaamheid lopen de meningen uiteen.

Lokalen Hoeksche Waard

De Lokalen Hoeksche Waard zien toerisme als een mogelijke belangrijke bron van inkomsten. De promotie van de Hoeksche Waard moet door de nieuwe gemeente slagvaardiger aangepakt worden. Dit moet wel gericht zijn op rust, ruimte en het open en groene karakter van de regio.

Qua duurzaamheid richten de Lokalen zich vooral op het opwekken van alternatieve energie, zoals zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdencentrales in het Spui, bodemenergie en biomassa. De aanleg van de A4 vindt de partij alleen acceptabel als we deze niet zien, voelen, horen en ruiken én de Hoeksche Waard een afslag krijgt.

Lokalen Hoeksche Waard vraagt extra aandacht voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Onder meer het opzetten van een buddy-systeem moet hierbij helpen. Graag ziet de partij dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van een gecombineerde bioscoop-, theater en horecalocatie.





CDA

Het CDA vindt dat de Hoeksche Waard een 'groene oase van rust' moet vormen, ten opzichte van de hectiek van de Randstad. In elk dorp moet gewinkeld, gesport en onderwijs gevolgd kunnen worden. Tussen de dorpen moeten betere verbindingen komen wat betreft openbaar vervoer, maar ook naar de stad moet de aansluiting vanuit de Hoeksche Waard verbeterd worden.

De partij wil een 'Ideeënmakelaar' in het leven roepen. Deze persoon moet helpen om goede ideeën in de verschillende dorpskernen sneller uit te voeren. Dit kan gaan om verbeteringen in bepaalde verkeerssituaties op het eiland, maar bijvoorbeeld ook om de organisatie van evenementen een duwtje in de goede richting te geven. Want "inwoners weten het beste hoe hun omgeving eruit moet zien", benadrukt de partij.

VVD

De VVD wil één wethouder aanstellen die zich bezig gaat houden met de verkeersproblematiek op het eiland. Deze wethouder moet alles met betrekking tot de Heinenoordtunnel en het eventuele doortrekken van de A4 naar de A29. Daarnaast pleit de VVD voor een maximale reistijd van een half uur tussen de Hoeksche Waard en Rotterdam, met de bus of de auto.

Leegstaande winkels of bedrijfspanden op het eiland moeten volgens de VVD een nieuwe functie krijgen, zodat er minder leegstand is. Ook ziet de partij graag een theater of bioscoop verrijzen in de Hoeksche Waard, maar alleen als dit zonder subsidie gerealiseerd kan worden.

De VVD wil, net als het CDA, het laagste ozb-tarief van de huidige gemeenten hanteren. Ook willen ze de hondenbelasting afschaffen, als andere belastingen hiervoor niet omhoog hoeven en hondenpoep niet voor meer overlast gaat zorgen.

SGP

Net als het CDA wil de SGP een makelaar in het leven roepen, die zich hard maakt voor het verbinden van partijen en initiatieven in de verschillende dorpskernen.

Uitgangspunt van de partij is dat openbare gebouwen, horeca en winkels dicht zijn op zondag. "Eén rustdag per week biedt een gezond weekritme, waarmee deze dag waardevol is om in stand te houden voor onze samenleving." Daarnaast is de SGP ook voor het bijtijds stoppen van evenementen op zaterdagavond én het weren hiervan op zondag.

Zorg hoeft volgens de SGP niet per sé door lokale organisaties worden uitgevoerd. De partij vindt dat iedere inwoner van de Hoeksche Waard zelf moet kunnen kiezen welke zorgaanbieder bij hen past.

PvdA

De Partij van de Arbeid pleit voor gratis openbaar vervoer voor inwoners boven de 65. Ook moet het ovbeter worden afgestemd op bijvoorbeeld de tram in Barendrecht en de metro in Spijkenisse. De partij ziet kansen voor de Hoeksche Waard als de A4 door wordt getrokken naar Klaaswaal. Ze stellen wel als eis dat de weg in het landschap ingepast moet worden, waardoor die onzichtbaar en onhoorbaar is.

De partij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ze willen echter niet dat dit ten koste gaat van het landschap: de partij pleit voor een beleid op het gebied van zonne-energie, waarbij eerst zonnepanelen op daken worden geplaatst voordat er gekeken wordt naar zonneparken in het landschap zelf.

D66

Als een van de weinige partijen vindt D66 dat de nieuwe gemeente zich niet hard moet maken voor de aanleg van de A4-Zuid. "Dat is niet nodig als we de A29 kunnen verbreden, openbaar vervoer verbeteren en snelfietsroutes aanleggen", is te lezen in het verkiezingsprogramma.

De partij legt de prioriteit bij de aanleg van de randweg Klaaswaal. Ook ziet D66 liever dat de Kiltunnel tolvrij gemaakt wordt en dat er opstappunten op het waterbusnetwerk naar Rotterdam en Dordrecht gerealiseerd worden.

D66 wil in de grotere kernen van de Hoeksche Waard een eindejaarsfeest laten organiseren. Daarnaast wil de partij dat vuurwerk georganiseerd wordt afgestoken.

ChristenUnie

De ChristenUnie maakt zich hard voor bepaalde voorzieningen in alle dorpskernen. Zo moet elk dorp een supermarkt, pinautomaat, basisschool met opvang en begraafplaats hebben. Ook wil de partij dat elk dorp in de Hoeksche Waard zijn eigen identiteit behoud. De zondagsrust moet gerespecteerd worden.

Er moeten betaalbare woningen voor senioren gerealiseerd worden. Ook wil de partij alles op alles zetten om vereenzaming onder deze groep tegen te gaan. Daarnaast zegt de partij dat vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar zijn in de Hoeksche Waard. Daarom wil de ChristenUnie meer waardering en ondersteuning voor deze mensen.

Water speelt een belangrijke rol in de Hoeksche Waard. Niet alleen is de nieuwe gemeente omringd door water, ook de Binnenmaas is een mooi stuk natuur. De ChristenUnie wil dit graag zo houden en pleit voor vrij toegankelijke oevers van de Binnenmaas, die niet volgebouwd worden met woningen. Ook wil de partij watertappunten realiseren in elk dorp en langs toeristische- en schoolroutes.

Hart Voor Alle Kernen

Deze nieuwe lokale partij wil meer betaalbare sociale huurwoningen. Vooral jongeren en mensen die in de laagste schaal van de sociale huur vallen hebben nu bijna geen uitzicht op een woning. Mensen die sociaal of economisch gebonden zijn aan de Hoeksche Waard moeten voorrang krijgen bij het huren van een sociale woning.

Hart voor alle Kernen wil verder oudere jeugd actief benaderen om mee te doen en denken over zaken die hun aangaan. Denk aan een skatepark, trimbanen, trapveldjes, jeugdhonken, chillplekken en evenementen.

Verder wil de partij absoluut geen extra windmolens. Liever zien zij zonnepanelen op alle scholen en openbare gebouwen verrijzen.

Onafhankelijk Hoeksche Waard

Voor Onafhankelijk Hoeksche Waard is het belangrijk dat de Hoeksche Waard de overstap naar groene energie groot aanpakt. Zo pleit de partij voor een eigen energiepark met honderd windturbines om de Hoeksche Waard heen en langs de A29.

Om de verkeersdrukte beter aan te kunnen, heeft de partij ambitieuze plannen voor de toekomst. Zo moet de Haringvlietbrug worden verhoogd en moet de A29 dubbeldeks en geluidsarm worden. Ook moet de verbinding met de A4 er komen. De partij ziet verder graag dat er een snelfietspad aangelegd wordt.

Opvallend is ook dat de partij af wil van het confessioneel bijzonder onderwijs. Volgens de lijsttrekker leer je de verschillen en de onderlinge acceptatie juist op school.

Progressief Hoeksche Waard

Progressief Hoeksche Waard vindt dat iedere dorpskern een budget moet krijgen ter eigen besteding. Inwoners kunnen daarvoor met ideeën en initiatieven komen. De kernen moeten hun dorpse karakter behouden en er moeten genoeg woningen zijn voor starters op de woningmarkt en senioren. De partij oppert dat leegstaande kantoorpanden kunnen worden omgebouwd tot woonunits voor jongeren.

Ook Progressief Hoeksche Waard steunt de lobby voor de A4-Zuid en aanpassen Haringvlietbrug. Sluipverkeer op de N217 moet worden aangepakt. De rondweg Klaaswaal moet er komen. En het openbaar vervoer in het gebied moet veel aantrekkelijker worden, én gratis oor 65+ers met een minimum inkomen of alleen AOW.

In het verkiezingsprogramma schrijft PHW dat het “langer thuis kunnen wonen” is doorgeslagen. Er moet volgens de partij gekeken worden naar kleinschalige woonvoorzieningen met zorg en ondersteuningsmogelijkheden in de dorpen.

Hoeksche Waardse Senioren Partij

De Hoeksche Waardse Senioren Partij ziet liever niet nog meer windmolens in de polder in de Hoeksche Waard. "We investeren liever in alternatieven. Bij de vervanging van buitenverlichting worden uitsluitend nog LED-lampen gebruikt. De toepassing van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven wordt gestimuleerd. Natuurlijk geldt dat ook voor alle gemeentelijke gebouwen."

Om de mobiliteit van inwoners van de Hoeksche Waard te vergroten, wil de partij dat het busstation bij Heinenoord verbeterd wordt wat betreft aansluitingen en P+R-voorziening. Daarnaast maakt de partij zich hard voor gratis ov in de daluren, voor 65+-ers en minima. Ook moet de gemeente zorgen voor veilige trottoirs. Niet alleen zonder oneffenheden, maar ook zonder geparkeerde auto's die de doorgang belemmeren voor mensen met een scootmobiel of rollator.

GroenLinks

GroenLinks wil dat de Hoeksche Waard de 'groene long tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen' blijft. "Biodiversiteit, bescherming van bedreigde dieren en planten en het behoud van het open landschap staan bij ons voorop", is te lezen in het verkiezingsprogramma.

De aanleg van de A4? GroenLinks gelooft niet dat files worden opgelost door meer asfalt aan te leggen. Zij zien liever betere voorzieningen voor voetgangers en fietsers en een verbetering van het openbaar vervoer op het eiland.

"Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst", zegt GroenLinks. "Om te kunnen voorzien in voldoende geschoolde werknemers wil GroenLinks een onderzoek naar de vestiging van een MBO-opleiding op het gebied van duurzame technieken. Zo creëren we voor onze jongeren een opleiding én een baan in de Hoeksche Waard."

Cromstrijen '98 HW

Cromstrijen ’98 HW wil wonen op het eiland aantrekkelijker maken, vooral voor jongeren. Om hen langer op het eiland te houden vindt de partij dat moet worden gekeken naar de vestiging van MBO- en HBO-opleidingen in het gebied. Om jongeren te behouden moet ook worden gekeken of er voldoende uitgaansmogelijkheid is.

Om de verkeersdrukte aan te pakken pleit Cromstrijen ’98 HW voor het doortrekken van de tramlijn vanuit Barendrecht. Ook deze partij is voor een tolvrije kiltunnel en voor het doortrekken van de A4, mits de A29 hiervoor geschikt gemaakt wordt.

‘Wij zijn een plattelandsgemeente en willen dit ook blijven’ is een standpunt uit het verkiezingsprogramma van Cromstrijen ’98 HW. De partij wil daarom graag een agrarisch loket en een aparte landschapsecoloog in dienst van de gemeente.

Debat

In samenwerking met Omroep Hoeksche Waard organiseert Radio Rijnmond vrijdagmiddag het verkiezingsdebat in de Hoeksche Waard. Rijnmond NU komt vanaf 16:00 uur live vanuit CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland (locatie Poortwijk), waar het debat plaats vindt. De dertien lijsttrekkers zijn daarbij aanwezig.

Van 16:00 uur tot 18.:00 uur bespreekt presentator Dave van der Wal in het radioprogramma thema’s die tijdens de verkiezingen een rol spelen, afgewisseld met het reguliere regionieuws. Vanaf 18:00 uur is het eerste deel van het debat, waarbij thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid en vergrijzing in de Hoeksche Waard centraal staan.

Van 19:00 uur tot 20:00 uur staat het tweede deel van het debat gepland. Dit wordt uitgezonden via een stream op Rijnmond.nl.