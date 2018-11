Deel dit artikel:













Mogelijk vliegtuigbom gevonden op Lloydpier RTV Rijnmond Lloydkade/Lloydkwartier (Foto: Tom van Vark)

Op zeven meter diepte ligt onder de Lloydpier een niet gesprongen bom uit de Tweede Wereldoorlog. Of dat vermoedt een gespecialiseerd bedrijf in oude bommen. Om het definitief te kunnen vaststellen, is verder onderzoek nodig.

De mogelijke bom moet worden uitgegraven worden voor het onderzoek. Dit gebeurt op zijn vroegst half januari 2019. Er zijn geen risico's voor de omgeving, laat de gemeente Rotterdam weten. Het voorwerp is aangetroffen bij vooronderzoek omdat er plannen zijn om op het braakliggende terrein op de Lloydpier te bouwen.