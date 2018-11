Deel dit artikel:













Vrijdag kleurt de Erasmusbrug oranje, zaterdag is hij paars

Vrijdagavond is het zo ver: dan speelt het Nederlands elftal in de Kuip tegen wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Voor de gelegenheid kleurt de gemeente de Erasmusbrug oranje.

In de hele stad worden veel voetbalsupporters verwacht. De gemeente kleurt niet alleen de Erasmusbrug, maar ook de Hofpleinvijver oranje vanaf ongeveer 17:30 uur tot 02:00 uur. Verschillende horecagelegenheden doen ook mee met de oranje-gekte en gebruiken vrijdag oranje bierviltjes. Op de viltjes staat een gedicht van stadsdichter Derek Otte. Rondom de Kuip hangen 24 oranjekleurige vlaggen. Paarse brug Fans van de gekleurde brug kunnen hun hart ophalen, want zaterdag is de Erasmusbrug paars. Dit doet de gemeente om aandacht te vragen voor Wereld Prematurendag. Op deze dag wordt stilgestaan bij de moeilijkheden die te vroeg geboren baby's en hun ouders meemaken. Fans van de gekleurde brug kunnen hun hart ophalen, want zaterdag is de Erasmusbrug paars. Dit doet de gemeente om aandacht te vragen voor Wereld Prematurendag. Op deze dag wordt stilgestaan bij de moeilijkheden die te vroeg geboren baby's en hun ouders meemaken. Dat de brug zo nu en dan anders gekleurd is, is niet zo gek. Niet-commerciële bedrijven kunnen altijd een aanvraag indienen bij de gemeente om het boegbeeld uit te laten lichten. Aan het kleuren zit wel een maximum: de brug wordt niet vaker dan dertig keer per jaar verlicht.