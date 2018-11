Podcast Rijnmond: 'Feyenoord kan voor de winterstop er nog bij komen'

Luister hier naar een nieuwe aflevering van Podcast Rijnmond, de wekelijkse podcast waarin leden van de sportredactie van RTV Rijnmond spreken over het regionale voetbal.

Ruud van Os, Sinclair Bischop, Peter van Drunen en Frank Stout blikken vooruit op Nederland-Frankrijk, een interland 'vol nostalgie' in De Kuip en loven bondscoach Ronald Koeman en Marten de Roon.

Ook gaat het over Ridgeciano Haps. De linksback traint voluit mee, maar zal tot de winterstop niet spelen. Wordt hij gemist? Moet Giovanni van Bronckhorst kiezen voor meer jeugd, zodat er kapitaal op het veld wordt gekweekt? En de sportredactie van RTV Rijnmond is niet positief over de open sollicitatie van Eljero Elia om terug te keren bij Feyenoord. Daarnaast kan Feyenoord de achterstand op PSV en Ajax voor de winterstop nog dusdanig verkleinen, dat er perspectief is op een hogere klassering. Zeker met het aankomende programma in ogenschouw nemend, met thuiswedstrijden tegen FC Groningen, PSV, VVV en Fortuna Sittard.

Ook wordt de veranderagenda besproken. En is Lars Veldwijk echt zo'n goede spits? Deroy Duarte zou in de belangstelling staan van een aantal clubs, maar Henk van Stee wil hem niet in de winterstop laten gaan. 'Als er een club 9 miljoen op tafel legt, is hij in de winter gewoon weg hoor', is de sportredactie er over eens.

Alsof het niet allemaal genoeg is, hoor je tenslotte ook nog de mening over de concerten van Marco Borsato. Wie is daar niet in geïnteresseerd? Een dik half uur lullen over voetbal, in een nieuwe Podcast Rijnmond!

