Merwedebrug (N3) in storing

De Merwedebrug tussen Dordrecht en Papendrecht (N3) was vrijdagmiddag een tijdje in storing. Het brugdeel stond omhoog en ging niet meer naar beneden.

De storing duurde ongeveer drie kwartier.

De Merwedebrug is de afgelopen jaren veel vaker in storing. Een maand geleden drongen partijen in de Dordtse gemeenteraad aan op het zoeken van een snelle oplossing voor de problemen met de brug.



De brug is vijftig jaar oud. Volgens Rijkswaterstaat is er pas over zes jaar ruimte om de brug aan te pakken.