SP Vlaardingen trekt wethouder terug Wethouder Hoekstra

Hij is er nog beduusd van. Arnout Hoekstra is na acht jaar geen wethouder meer in Vlaardingen. Vanochtend schreef hij zijn ontslagbrief. "Laat ik nu maar even niets zeggen, ik ben te geemotioneerd, anders zeg ik dingen waar ik spijt van krijg", zegt hij 'the day after the night before'.

Extra vergadering In een extra raadsvergadering kwamen het college en de raadslieden donderdagavond bijeen. De SP kon niet langer leven met de afspraken die na de verkiezingen door alle partijen waren gemaakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen koos de stad voor een experiment. In een extra raadsvergadering kwamen het college en de raadslieden donderdagavond bijeen. De SP kon niet langer leven met de afspraken die na de verkiezingen door alle partijen waren gemaakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen koos de stad voor een experiment. Geen coalitieakkoord van enkele partijen maar een stuk dat met inbreng van alle partijen als leidraad zou dienen voor de komende jaren. Een raadsakkoord dus. Fractievoorzitter Van Marsbergen van de SP vond het maar niks en wilde ervan af. De SP diende daarom een motie in met als strekking: terug naar de tekentafel. De partij wil toch een coalitieakkoord. Wat die 'tekentafel' precies behelst kon de partij niet duidelijk maken donderdagavond. Raadslid Solleveld van de PvdA opperde dat de SP staat voor schuurpapier. Zo stroef gaat het. "De vraag om één regel aan te passen in de motie of je wethouder terug te trekken is voor de SP dus genoeg om een wethouder terug te trekken. De SP neemt z'n verantwoordelijkheid niet", aldus de PvdA in Vlaardingen. Motie De SP-motie werd met 8 voor en 25 tegen verworpen waarna Hoekstra bewogen zijn afscheid bekend maakte. Burgemeester Jetten zei het vertrek te betreuren. De SP-motie werd met 8 voor en 25 tegen verworpen waarna Hoekstra bewogen zijn afscheid bekend maakte. Burgemeester Jetten zei het vertrek te betreuren. Hoe nu verder? Arnout Hoekstra weet het ook niet. "Geen idee. Ik ben bezig met mijn ontslagbrief, het valt me zeer zwaar. Het moet even landen, ik moet het allemaal nog beseffen", vertelt hij telefonisch. "Het werkte gewoon niet en dat geluid hoor ik ook in de wandelgangen". De taken van Hoekstra, die verantwoordelijk was voor ondermeer financien, woonoverlast, grondzaken en bouwen worden voorlopig overgenomen door de overige vier wethouders. Komende week wil Hoekstra openheid van zaken geven over de 'crisis' op het Vlaardingse stadhuis. "Te veel luchtballonnetjes hier", verwijzend naar zaken waar andere partijen zich druk over maken".